شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الأحد، 15/آذار/2020 إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس.



وأضافت أن هذا الإجراء احتياطي ضد فيروس كورونا المستجد.

وفلسطين واحدة من الدول العربية التي سجلت إصابات بفيروس كورونا.

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