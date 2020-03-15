مرسيدس تطلق الجيل الجديد من "فيتو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة السيارات الألمانية الفاخرة "مرسيدس" الموديل الجديد من سيارتها Vito بطرازين، واحد بمحرك تقليدي والآخر كهربائي تحت اسم eVito بسعة رحبة تستوعب 9 أشخاص، وبسعر يبدأ من 22.6 ألف يورو.



ويندرج هذا الطراز من سيارات مرسيدس تحت فئة الفان، وهي سيارة خدمية بالدرجة الأولى، أي أنه يمكن الاستغناء عن مقاعدها الخلفية لتستوعب تحميل البضائع.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجيل الجديد من "فيتو" الكهربائية يتمتع بمدى سير أكبر، في حين تمتاز النسخة التقليدية بمحرك ديزل جديد.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الكهربائية الخدمية، والتي تسع 9 مقاعد كحد أقصى، تعتمد على محرك بقوة 150 كيلووات/362 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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وتحتوي النسخة الكهربائية على بطارية ليثيوم أيون بسعة تصل إلى 100 كيلووات ساعة، وهو ما يتيح للسيارة بلوغ مدى السير 421 كم، وكذلك الوصول إلى السرعة القصوى 140 كم/س بشكل قياسي أو 160 كم/س بشكل اختياري.

ويستغرق شحن البطارية بنسبة 80% نحو 45 دقيقة عند توصيلها بمحطة شحن بقدرة 110 كيلووات، وتتوفر سيارة مرسيدس الكهربائية في موديلين بطول 5140 ملم و5370 ملم.

ويتوافر الموديل Vito Transporter الجديد بنظام الدفع الخلفي محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، بنطاق قوة يمتد من 102 حصان/270 نيوتن متر، لعزم الدوران الأقصى إلى 190 حصانا/440 نيوتن متر.

ويبقى الموديل الأساسي من السيارة معتمدا على محرك ديزل تربو سعة 1.7 لتر بقوة 102 حصان/270 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى و136 حصانا/330 نيوتن متر.

وحصل الموديل الجديد على تحديثات على نظام الملتيمديا مع واجهات موسعة وأسطح جديدة وفرش المقاعد والكثير من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الكبح الفعال، ومحدد مسافة الأمان ومرآة داخلية رقمية.

وتمتاز السيارة الجديدة من خلال الملامح الجديدة على شبكة المبرد، ولكنها ترتبط ببعض باقات التجهيزات فقط، ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 22.598 ألف يورو.