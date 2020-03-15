لهذا السبب.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من مخاطر تناول عقاقير مضادة للالتهابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من مخاطر تناول عقاقير مضادة للالتهابات، التي اعتبر أنها تفاقم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال فيران في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "إن تناول أدوية مضادة الالتهابات مثل عقاقير (إيبروفين، ومشتقات الكورتيزون) يمكنها أن تسهم في تفاقم خطر العدوى".

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وأضاف فيران أنه "إذا كنت مصابا بالحمى فتناول الباراسيتامول، وإذا كنت بالفعل تتناول الأدوية المضادة للالتهابات أو إذا كان هناك شك في الأعراض فعليك استشارة طبيبك فوراً".

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 4500 شخص في فرنسا، وأدى إلى وفاة 91 شخصا بالبلاد، حتى السبت.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس "جائحة" عالمية، مشيرة إلى أن أوروبا تشكل إحدى بؤر الفيروس رغم ظهوره في مقاطعة ووهان في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.