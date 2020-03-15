شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل 6 حالات هي الأولى بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن إنها سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الوباء العالمي (الجائحة).



وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الوباء العالمي كورونا (الجائحة)، حسبما نقلت صحيفة الرأي الأردنية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت

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