تأجيل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت إيران، الأحد، إرجاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.



وتم تسجيل 10 آلاف حالة إصابة في إيران على الأقل بفيروس كورونا -ثالث أعلى معدل في العالم- ويقول الخبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

عائدون من طهران: نظام إيران خدع العالم بشأن كورونا

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وشرعت قوات الأمن الإيرانية في إخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

والجمعة، أعلنت إيران عن 85 وفاة جديدة جراء الفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ أعلنت أولى حالات الوفاة في 19 فبراير/شباط الماضي.

وتشير وزارة الصحة إلى أن 514 شخصاً توفوا بالمجمل جراء الفيروس من بين 11364 إصابة مؤكدة في إيران.