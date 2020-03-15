شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الكويت إلى 112 بعد تسجيل 8 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، قبل قليل اليوم الأحد، 15/آذار/2020، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقالت الوزارة إلى عدد المصابين ارتفع إلى 112 بعد تسجيل 8 إصابات جديدة اليوم. واتخذت الكويت عددا من الإجراءات الصارمة لمنع تفشي فيروس كورونا الصيني

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