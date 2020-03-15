المعارضة التركية : اليأس تفاقم بين الشباب بسبب تفشي البطالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، إن اليأس تفاقم بين شباب البلاد في ظل تفشي البطالة وصعوبة الحصول على عمل نتيجة سياسات اقتصادية فاشلة تتبعها حكومة الرئيس رجب أردوغان.



وتابعت في تصريحات نقلتها لصحيفة "يني جاغ": "أكبر مشكلة تواجه بلادنا هي انعدام ثقة الشباب بوطنهم، وفقدانهم الأمل فيه".

وقالت أكشينار خلال زيارات ميدانية قامت بها بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد: "في كل بيت بتركيا خريجو جامعات عاطلين عن العمل، ما جعلهم يفقدون الثقة في وطنهم، ويفقدون الأمل فيه مع وجود نظام زج به في اضطرابات وأزمات كثيرة".

Advertisements

وتابعت: "باتت الوظائف في تركيا شيئًا لا يحصل عليه المواطنون إلا إذا كانت لهم واسطة، وهذا من شأنه تعزيز حالة اليأس الموجودة لدى الشباب".

وبيّنت أنه "رغم كل هذه الحقائق الملموسة على أرض الواقع، يخرج الوزير الصهر (في إشارة لوزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، صهر الرئيس، رجب طيب أردوغان) ليزعم أن الاقتصاد في أفضل حال، وأن كل شيء في أحسن وضع، ما هذا الهراء؟!".

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء الماضي، أن معدل البطالة في تركيا قفز إلى 13.7% خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني من 13.3% قبل شهر.

وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 14.7% في الربع الأول من العام الماضي