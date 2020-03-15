تعرف على قرار الأوقاف بشأن المناسبات وإقامة العزاء وعقد القران بالمساجد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف، عملًا بمدأ الوفاء بواجبها الدينى والوطنى فى الحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية، قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة فى وقت الخطبة .

وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أنه انطلاقًا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية فى الوقت الراهن، فإننا ندعو إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى فى إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك .

وتابعت: وعليه فإن الوزارة ستعلق من اليوم الأحد 15 – 3 – 2020، العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أى منهم، كما تنبه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أى عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها فى ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة فى المسجد .

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدًا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى