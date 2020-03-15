عاجل| غلق "الحسين والسيدة زينب" وجميع الأضرحة بسبب فيروس كورونا





أعلنت وزارة الأوقاف، غلق كافة الأضرحة والمزارت الدينية، وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف، والطرق الصوفية خلال فترة تعليق الدراسة التى أعلنن عنها الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويسرى القرار بحسب الوزارة على جميع الأضرحة والمزارات وأبرزها ضريح الإمام الحسين والسيدة زينب رضى الله عنهما.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أنه بعد التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزه، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية تم الإتفاق على غلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وذلك في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها.

وأكدت الوزارة، أن القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسماحة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، وذلك نظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة مع تأكيدنا على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، وعلى قيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة، ونسأل الله تعالى السلامة من كل داء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.

