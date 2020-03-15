القوات تستنكر ما تعرض له احد المواطنين من بلدة رأس بعلبك

استنكرت منطقة البقاع الشرقي في حزب "القوات اللبنانية" ما تعرض له احد المواطنين من بلدة رأس بعلبك للقتل غدراً، داعية الأجهزة الأمنية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على الفاعلين، كما استهجنت الإستسهال في القتل جراء ضعف هيبة الدولة وعدم القيام بواجباتها لإنهاء هذه الحالات وذلك بهدف إرساء دولة القانون.
وإذ شكرت القوات اللبنانية في البقاع الشرقي الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني في إطار ملاحقة الفاعلين وسوقهم الى العدالة، تتقدم من اهل الفقيد وعائلته وعموم أهالي رأس بعلبك بأحر التعازي.
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