القوات تستنكر ما تعرض له احد المواطنين من بلدة رأس بعلبك

استنكرت منطقة ​البقاع​ الشرقي في حزب "​القوات اللبنانية​" ما تعرض له احد المواطنين من بلدة ​رأس بعلبك​ للقتل غدراً، داعية ​الأجهزة الأمنية​ الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على الفاعلين، كما استهجنت الإستسهال في القتل جراء ضعف هيبة ​الدولة​ وعدم القيام بواجباتها لإنهاء هذه الحالات وذلك بهدف إرساء دولة القانون.

وإذ شكرت القوات اللبنانية في البقاع الشرقي الجهود التي يقوم بها ​الجيش اللبناني​ في إطار ملاحقة الفاعلين وسوقهم الى العدالة، تتقدم من اهل الفقيد وعائلته وعموم أهالي رأس بعلبك بأحر التعازي.