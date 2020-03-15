الحسن: توجه لتسيير رحلة الى إيطاليا لإعادة اللبنانيين بالتنسيق مع "الميدل إيست" والخارجية

لفت رئيس ​مطار بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​، الى أنه "يوم الخميس أصدرنا تعميما يتعلق بموضوع الحد من إنتشار ​فيروس كورونا​ وهو يتكون من شقين. في اشلق الأول طلبنا من شركات الطيران وقف الرحلات من والى اليبان، ​إيطاليا​، ​الصين​ و​إيران​. أما في اشلق الثاني فطلبنا وقف نقل الركال من ​سوريا​، ​العراق​ ومصر، وصولا الى ​فرنسا​ و​المانيا​ و​اسبانيا​ و​بريطانيا​"، موضحا "أننا أعطينا مهلة 4 أيام لعودة اللبنانيين وعناصر اليونينفيل والدبلوماسيين. وهذه المهلة تنتهي يوم غد ومن بعد ذلك سنوقف الرحلات من والى البلدان هذه لمدة أسبوع".

وبين الحسن في حديث تلفزيوني أنه "خلال الأسبوع سنجري إعادة تقييم بالتنسيق مع وحدة الأزمة التي شكلتها ​الحكومة​، والدول التي سيخف إنتشار الوباء فيها، يمكن أن تزال عن الائحة وذلك وفقا لتوصيات ​منظمة الصحة العالمية​"، مشيرا الى أنه "قبل الثالث والعشرين من الشهر المقبل سيكون هناك إعادة تقييم لإضافة دولة أو إزالتها عن اللائحة".

وأعلن أنه "سيكون هناك توجها لتسيير رحلة الى إيطاليا لإعادة اللبنانيين وذلك بالتنسيق مع "​الميدل إيست​" و​وزارة الخارجية​ لتسهيل عودة كل من يرغب بالعودة واليوم يتم استكمال الاجراءات المطلوبة"، لافتا الى أنه "طُلب من الـ"الميدل إيست" تولي موضوع اعادة اللبنانيين الى بلدهم، والشركة ستقوم بالترتيبات اللازمة لتسيير الرحلة".