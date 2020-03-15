المجلس الاعلى للدفاع يلتئم قبل جلسة الحكومة

ينعقد ​المجلس الاعلى للدفاع​ عند الاولى والنصف في ​قصر بعبدا​، بدلا من الخامسة والنصف، ويبقى موعد انعقاد ​مجلس الوزراء​ على حاله أي عند الثالثة.

وفي مستهل الجلسة، يتوجه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بكلمة الى اللبنانيين، ستنقل مباشرة على الهواء.

إضغط للمزيد