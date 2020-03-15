المجلس الاعلى للدفاع يلتئم قبل جلسة الحكومة

ينعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الاولى والنصف في قصر بعبدا، بدلا من الخامسة والنصف، ويبقى موعد انعقاد مجلس الوزراء على حاله أي عند الثالثة.
وفي مستهل الجلسة، يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة الى اللبنانيين، ستنقل مباشرة على الهواء.
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