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المجلس الاعلى للدفاع يلتئم قبل جلسة الحكومة

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ينعقد ​المجلس الاعلى للدفاع​ عند الاولى والنصف في ​قصر بعبدا​، بدلا من الخامسة والنصف، ويبقى موعد انعقاد ​مجلس الوزراء​ على حاله أي عند الثالثة.

وفي مستهل الجلسة، يتوجه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بكلمة الى اللبنانيين، ستنقل مباشرة على الهواء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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