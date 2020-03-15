سفيرة لبنان في إيطاليا: نطلب من المصارف رقع القيود ليتم تحويل الأموال للطلاب

لفتت سفيرة ​لبنان​ في ​ايطاليا​ ميرا ضاهر، الى أن "هناك 60 طالبا تم تسهيل أمورهم للعودة الى ​بيروت​، إلا أننا لن نتحمل مسؤولية ارسالهم حفاظا على سلامتهم وعلى سلامة اللبنانيين لأن السلطات الإيطاليا ليس لديه القدرة للقيام بفحص ​كورونا​ قبل الصعود الى الطائرة وهذا يمكن أن يعرض كل الركاب للخطر، وفي لبنان الوزراة ليس لديها القدرة للقيام بفحص لدى وصولوهم، وما يمكن أن يقوموا به هو أن يحجروا أنفسهم في منازلهم".

وناشدت ضاهر في حديث تلفزيوني المصارف حتى "يساعدوا الأهل في تحويل الأموال الى ​الطلاب​"، مشيرة الى أنه "لدينا لائحة بأسماء الطلاب وسنتصل بهم واحدا واحدا لنعرف مع أي مصارف يتعاملوا حتى ترفع القيود ويتم ارسال الاموال لهم من قبل أهلهم"، مؤكدة أن "بعض الطلاب ليس لديهم إمكانات مادية والبعض اضطروا لترك الحرم الجامعي أو انتهت إقامتهم ونحاول ايجاد حلول لكل من يعاني مشكلة".