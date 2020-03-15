النشرة: حملة رش وتعقيم في مخيم عين الحلوة

أفاد مراسل "​النشرة​ " في صيدا بأن باشر فريق ​الدفاع المدني​ الفلسطيني في ​مخيم عين الحلوة​، برش وتعقيم شوارع واحياء وسوق خضار المخيم، في اطار الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس "​الكورونا​" مع ازدياد عدد المصابين في ​لبنان​.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تبرع رجل الاعمال السيد عدنان ابو سيدو ب​مساعدات​ مالية وعينية لفريق ​الدفاع المدني الفلسطيني​ في مخيم عين الحلوة، لدعم جهوده الهادفة الى مكافحة تفشي فيروس "الكورونا" وتعزيز الاجراءات الوقائية داخل المخيم وحماية ابنائه وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وقد باشر عناصر الدفاع المدني بحملة الرش والتعقيم صباحا بعد اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بدء من ​الشارع التحتاني​ بعدما جرى تعقيم سوق الخضار ليلا.

واوضح قائد فريق الدفاع المدني تامر الخطيب، ان "حملة الرش والتعقيم لن تكون الاخيرة، وسيقوم الفريق برش وتعقيم شوارع واحياء ومكاتب ومؤسسات المخيم بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، شاكرا السيد عدنان ابو سيدو على مبادرته في دعم الفريق ماديا وعينيا لنقوم بعملنا على أكمل وجه في هذه المرحلة الدقيقة من انتشار الفيروس وحماية ابناء المخيم.

