قائمقام المتن: للالتزام بدعوة مكاوي توخي الدقة قبل نشر أي خبر

لفتت قائمقام المتن ​مارلين حداد​ في بيان إلى انه "يتم التداول عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وبعض وسائل الإعلام عن حصول إصابات ب​فيروس كورونا​ في ​قضاء المتن​، لذا يهيب ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ من الجميع توخي الدقة قبل نشر أي خبر والتأكد من المراجع الرسمية، خصوصا وأن العديد من ال​حالات​ لم تثبت صحتها، لذا الرجاء التحلي بروح المسؤولية والحس الإنساني، تفاديا لحصول حالات الهلع لدى المواطنين". إضغط للمزيد

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