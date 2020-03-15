روكز: سيتم اليوم اعلان حال طوارئ صحية من اجل مزيد من التنظيم

أوضح النائب ​شامل روكز​ في حديث إذاعي ان "حال الطوارئ تعطي نوعا من الجدية وتنظيماً اكثر ولا اعلم السبب الذي دفع ​الحكومة​ الى عدم اعلان حال الطوارئ حتى ​الساعة​".

ولفت إلى انه "تواصلنا مع مراكز للحجر للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى المستشفى، وننتظر منهم جوابا، كما انه نعمل على حجز فنادق من أجل الغاية نفسها، إلا ان الحالات حتى الساعة في جبيل وكسروان لا تزال محصورة ". وشدد على ان "الموضوع وطني بامتياز".

واضاف " الناس فرضت حال طوارئ لا مركزية واليوم سيتخذ قرار على المستوى المركزي باعلان حال طوارئ صحية من اجل مزيد من التنظيم".