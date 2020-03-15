مجلس القضاء الشرعي مدد تعليق الجلسات لغاية 20 الحالي

مدد مجلس القضاء الشرعي الأعلى تعليق الجلسات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية لغاية يوم الجمعة في 20/3/2020 ضمنا، على أن تستثنى الأمور الإدارية، وتلك المتعلقة باتخاذ التدابير المستعجلة، نظرا للظروف التي يمر بها لبنان، بخاصة ما يتعلق بفيروس كورونا، وكتدبير احتياطي موقت.
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