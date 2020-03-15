الراعي دعا إلى تجنب الخروج من المنازل إلا لأسباب قاهرة

دعا ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ خلال عظة الأحد في ​بكركي​، لتجنب الخروج من المنازل إلا لأسباب قاهرة، والتجمعات والجلوس الواحد بقرب الآخر بل على مسافة والاستفادة من ​وسائل الاعلام​ الدينية التي تساعدنا على ​الصلاة​ في بيوتنا".

ورأى انه "يجب ان يعود ​العالم​ إلى الله، لقد كثر الشر في كل مكان وكأن الله غير موجود ولم يترك للبشرية وصايا كطريق آمن كي يعيشوا في سلام بينهم، من هنا خطايا الحروب والقتل والتدمير والظلم والكذب و​الفساد​ وسرقة ​المال​ العام وأموال الغير والحقد والبغض وسواها". وشدد على انه "يجب الاتعاظ مما جاء في ​الكتب​ المقدسة فعندما كثر الشر في الارض أنزل الله الطوفان الذي أباد البشرية ما عدا نوح كذلك أمطر الرب على صادوم وعامورة كبريتا ونارا من السماء وأهلك الجمبع بسبب شرورهم".

وأكد الراعي انه "يجب ان نقرأ علامات الازمنة فوباء ​كورونا​ من هذه العلامات، انه دعوة للعودة إلى الله، للتوبة ومصالحته ووعي وصاياه وتعاليم انجيله ودعوة للمصالحة في العائلة، في المجتمع وبين الجماعة السياسية".

كما قال: "ان زمن ​الصوم​ هو زمن سماع كلام الله وقبوله في القلب كي يثمر أعمالا صالحة، زمن الصوم هو زمن التوبة والعودة إلى الله بالاعتراف النقي بخطيانا ، نسأل الله ان يلطف بنا وينجينا من وباء كورونا".