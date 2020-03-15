هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر تضرب منطقة زحلة

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه سُجّل عند العاشرة والدقيقة التاسعة من صباح يوم الاحد ​هزة أرضية​ بقوة 3,3 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة.

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