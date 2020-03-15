أرباح أرامكو السعودية تراجعت بـ20,6 بالمئة في 2019

أعلنت شركة "​أرامكو​" في بيان أن أرباحها انخفضت 20,6 بالمئة في العام 2019، مبينة أن صافي الدخل بلغ 88,19 مليار ​دولار​ في 2019 مقارنة بأكثر من 111 مليار في 2018، مشيرة إلى أن الانخفاض يُعزى في المقام الأول إلى تراجع أسعار ​النفط​ الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال ( 1,6 مليار دولار)".

ولم تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأغنى شركة طاقة في ​العالم​، ب​فيروس كورونا​ المستجد أو بتفكك تحالف "أوبك بلاس" الذي تسبّب في انهيار أسعار النفط، كون هذه التطورات وقعت في العام الحالي.

وفي نهاية العام الماضي، جمعت شركة ​الطاقة​ العملاقة مبلغا قياسياً تخطّى 25 مليار دولار جرّاء بيع 1,75 في المئة من أسهمها في طرح عام أولي بالسوق المحلية، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق مالية.

وكانت أرامكو فتحت في نيسان 2019 دفاتر حساباتها لوكالات التصنيف لأول مرة، حيث أظهرت أنها الشركة الأكثر ربحية في العالم.