الصحة الكويتية تعلن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا وارتفاع اجمال الحالات التي تعاقت إلى 9.
وأوضحت ان فيروس كورونا أصبح تحديا عالميا بعد إعلانه {وباء} من منظمة الصحة العالمية.
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.
ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".
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