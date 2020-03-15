أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تم فتح ​مراكز الاقتراع​ للانتخابات البلدية في ​فرنسا​ رغم انتشار ​فيروس كورونا​ ​​​​​​.

وسبق للسلطات الفرنسية أن أكدت أنّ "التأجيل ليس مطروحاً على جدول الأعمال"، لافتة إلى العمل على تزويد مداخل مراكز الاقتراع بمطهرات الأيدي وأقنعة الحماية.

واعتبر مراقبون الانتخابات بمثابة اختبار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولشعار "لا يمين ولا يسار" الذي قاده إلى سدّة الرئاسة في 2017، وسط استمرار التوتر الاجتماعي منذ نهاية 2018، مع أزمة "السترات الصفر" والإضراب الطويل، احتجاجا على إصلاح الأنظمة التقاعدية والغضب الذي انتشر في المستشفيات والقطاع التعليمي.