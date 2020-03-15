الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 200

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية "ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ إلى 200 حالة". يأتي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق ب​الحياة​ العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس، مشيرا الى أن "هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأحد، ولكنه طمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة"، موضحا أن "​الحكومة​ ستستخدم التدابير التي يتم استخدامها عادة لمراقبة ​الإرهاب​ لتتبع انتشار الفيروس".

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