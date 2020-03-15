تأجيل بدء محاكمة نتانياهو إلى 24 أيار بسبب أزمة كورونا

أفادت "الإذاعة الإسرائيلية" أنه تم تأجيل بدء محاكمة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو إلى 24 أيار بسبب أزمة كورونا.
وكان محامو نتانياهو طلبوا في وقت سابق من المحكمة تأجيل محاكمته في "قضايا فساد" إلى مطلع أيار المقبل. ويأتي الطلب وسط مخاوف أن تؤثر جلسات المحاكمة على فرص نتانياهو في تشكيل الحكومة المقبلة. وكان من المقرر أن تبدأ أولى الجلسات في 17 آذار، بعد يوم من أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين.
وفي كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتانياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.
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