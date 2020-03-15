وزير الصحة البريطاني: حظر التجمعات وارد لمواجهة كورونا إذا كان ذلك ضروريا

شدد ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك على أن "​كورونا​ تحدي كبير وسنعمل كل ما يلزم لحماية حياة الناس"، معلنا أن "حظر التجمعات وارد لمواجهة كورونا إذا كان ذلك ضروريا وقد يتم إعلان فرض عزل ذاتي على المواطنين عند الضرورة".

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