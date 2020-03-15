حكومة إستونيا تمنع دخول الأجانب اعتبارا من 17 آذار

ذكرت حكومة إستونيا في بيان أن السلطات ستمنع دخول أي أجانب اعتبارا من 17 آذار في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.
ولفتت إلى ان المواطنين والأجانب الذين لهم أقارب في إستونيا سيتمكنون من دخول البلاد، مضيفة أنها ستسمح بخروج أي شخص بعد الموعد المحدد.
وكانت قد أكدت السلطات الصحية فى إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن تانيل كييك وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني قوله "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني".
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