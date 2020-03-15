إسرائيل تغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

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تُغلق إسرائيل ابتداءً من الأحد كلّ المطاعم ومراكز التسوّق والمقاهي والصالات الرياضيّة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.

وقال نتانياهو في خطاب متلفز السبت إنّ "كلّ نشاط مرتبط بالترفيه سيتوقّف غدًا (الأحد) صباحًا".

وأوضح مسؤول في وزارة المال إثر خطاب نتانياهو أنّ الإغلاق يشمل المطاعم ومراكز التسوّق والمقاهي والفنادق وصالات الألعاب الرياضية. وأضاف أنّ إغلاق المدارس الذي أُعلِن عنه الخميس سيشمل دور الحضانة.

وأشار نتانياهو أيضًا إلى أنّه سيطلب من الحكومة، في اجتماعها المقبل الذي سيُعقد عبر دائرة تلفزيونيّة، الموافقة على اللجوء إلى "التقنيّات المستخدمة في الحرب على الإرهاب" لتعقّب تحرّكات الإسرائيليّين المصابين بفيروس كوفيد -19.

وتُحظّر التعليمات الجديدة أيّ تجمّعات تضمّ عشرة أشخاص.

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من جهته، طلب الجيش من الجنود العائدين من إجازتهم، الاستعداد للبقاء في حجر داخل قواعدهم لمدّة شهر.

وأعلنت وزارة الصحّة مساء السبت في أحدث تقرير لها أنّ هناك 193 إصابة بالفيروس في إسرائيل.

وكرّر نتانياهو دعوته إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع انتشار الفيروس.

أمّا في الضفة الغربيّة المحتلّة حيث سُجّلت 38 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، فقد طلبت السلطة الفلسطينية من السكّان عدم التوجّه إلى المساجد والكنائس.



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