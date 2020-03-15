شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع عدد المصابين بأنقرة.. الإفتاء التركي يهذى: كورونا نعمة من الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم نائب مفتي محافظة ديار بكر التركية، نهاد كوج، إن فيروس كورونا نعمة من الله يمحي بها الأيديولوجيات والآراء وجميع العقائد والأديان التي يؤمن بها الناس وتخالف الدين الإسلامي.

وأضاف كوج، فى فيديو له نشره موقع تركيا الآن أن دول العالم تكافح هذا الفيروس الآن الذي لا يرى بالعين المجردة. هذا الفيروس الذي محا آراء العديد من الناس وأيديولوجياتهم وعقائدهم التي يركضون خلفها، هؤلاء يقولون لا نؤمن بما لا نراه بأعيننا.

وتابع نائب مفتي ديار بكر: أرى أن هذا الفيروس نعمة من ربنا، وأداة تجعلني أفتحر أنني مسلم، فقد بدأوا الأسبوع الماضي في الحديث عن النظافة، ويحاولون شرح أهميتها في مكافحة هذا المرض، ويقولون انتبهوا لنظافتكم إلى أن يوجد علاج له.

ووجه الخطيب، حديثه للمؤمنين بعقائد مخالفة للإسلام، قائلاً طالما أنكم لا تؤمنون بما لا تراه أعينكم، فلماذا إذن تؤمنون به، لماذا تؤمنون إنه سيضركم ويقتلكم، لكن عندما يكون الحديث عن الله وعن الدين الإسلامي وعن حياة الآخرة والعالم الآخر يكون الموضوع صعبًا عليكم.

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وذكر موقع تركيا الآن، أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين فى تركيا إلى خمس حالات.

وأكد قوجة عقب اجتماع اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اليوم السبت، مع وزير العدل عبد الحميد جول، ووزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد تورهان، أن عدد المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا في تركيا وصل إلى 5، وقال "إن أول حالتين تعتمدان على تركيز خاص. ويجب عليَّ أن أخبركم في هذه الساعة أننا اكتشفنا ثلاث حالات جديدة في العائلة نفسها".

وأوضح قوجة أن الوزارة قررت تحديد الزيارات للمرضى، وأنه لن تكون هناك زيارات في الساعات المسائية، كما أصدرت تعميمًا ينص على أن كل من لديه مرض مزمن يحق له أخذ إذن التغيب عن العمل بسهولة.

ونوه وزير الصحة التركية بأن الوزارة بصدد تحويل الخط الاستشاري لمركز اتصالات وزارة الصحة، إلى خط خاص بمتابعة انتقال عدوى كورونا.