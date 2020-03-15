شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فى 5 معلومات عن البيانات المطلوبة فى طلبات الترخيص للمحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حددت المادة (7) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنه 2020 لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنه 2019، البيانات الواجب إدراجها في طلبات الترخيص للمحال العامة التي تقدم إلي المراكز المختصة، وحسب المادة (7) يقدم طلب الترخيص علي النموذج المعد ويذكر في الطلب البيانات الأتية :

1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامتة وعنوانة الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإليكتروني إن وجد.

2- نوع المحل موضوع الطلب.

3- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.

4- اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته.

وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

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5- الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.

ووفقا للمادة القانونية، يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

وينشأ قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.