محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 8.34% إلى مستوى 10261 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأحد. كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.72%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.63%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد هبوطا طفيفا خلال تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة 0.05%، إلى مستوى 11194 نقطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط حاد لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد.. والرئيسي ينخفض 8.3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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