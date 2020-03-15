"الصرف الصحي" ببورسعيد: الأمطار فاقت الطاقات البشرية والمعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
قال العميد أيمن خيري، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إن كميات وحجم الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال موجة الطقس السيئ الأخيرة، فاقت الطاقات البشرية والمعدات ومحطات الصرف الصحي.
وأكد "خيري"، في بيان إعلامي، أن الشركة بعمالها وفنييها ومهندسيها متواجدون في شوارع المحافظة منذ 3 أيام مع بداية أحداث العاصفة الأخيرة، ولا يدخرون جهدًا للتخلص من آثار السيول والأمطار.
وأشار رئيس القطاع إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الصبر والوقت للسيطرة على كل شوارع المحافظة.
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