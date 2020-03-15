مصرع طفلة دهسًا تحت عجلات جرار زراعي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، دهسًا تحت عجلات جرار زراعي، خلال لهوها أمام المنزل بدائرة مركز طما، شمالي محافظة سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "هاجر. أ" 6 سنوات، وتقيم بناحية كوم السعادة دائرة المركز جثة هامدة.
وقرر والدها أنه أثناء لهو ابنته أمام المنزل اصطدم بها جرار زراعي قيادة "هاني.س" 41 عامًا، مزارع، ويقيم بناحية الجريدات دائرة مركز طهطا، ما نتج عنه وفاتها واتهمه بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.
حرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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