بالصور.. تطهير خطوط وبالوعات الصرف والأمطار في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

بدأت أحياء محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عملية تطهير خطوط وبالوعات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة، الخميس الماضي.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، مواصلة جهود كسح تجمعات مياه الأمطار وتطهير خطوط وبالوعات الصرف، مشيرًا إلى أن سيارات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طهرت عددًا من خطوط الصرف بالمنطقة لتصريف كميات الأمطار المتراكمة.