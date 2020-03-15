بالصور.. إغلاق 28 مركزًا للدروس الخصوصية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، عدة حملات استهدفت مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المدن والمراكز، لإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء حسن محمود، مدير الأمن، عن إغلاق 28 مركزًا للدروس الخصوصية بمدن "طما وطهطا والبلينا وجرجا وسوهاج".

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتواصل حملات الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.