بالصور.. معدات ثقيلة لرفع آثار السيول من شوارع طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

تواصل الأجهزة المعنية بمدينة الطور مكافحة آثار الطقس السيئ الذي ضرب المحافظات الخميس الماضي، وجاري كسح المياه، ورفع الطمي من الشوارع.

ودفعت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعدد من اللوردات والمعدات الثقيلة لرفع الطمي من طرق أحمد حمدي والوادي بعد انتهاء السيول.

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جاري رفع المخلفات من مكان سيل قرية الوادي، وشارع أحمد حمدي، لإعادة فتح الطرق بصورة طبيعية، كما جرى سحب المياه المتراكمة من عدة نقاط، لإعادة شوارع وأحياء المدينة إلى ما كانت عليه قبل العواصف والسيول.