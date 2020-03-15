تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - طشقند - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية، صباح اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا المستجد" في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 34 مليون نسمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الفيروس تم رصده لدى مواطن أوزبكستاني عاد مؤخرا من فرنسا، مشددة على أن الأجهزة المعنية تتخذ حاليا الإجراءات الضرورية لمنع انتشار المرض في البلاد.

Advertisements

وأشارت إلى أنه تم فرض رقابة طبية على 48 راكبا وصلوا مع المصاب على متن طائرة قدمت من باريس، وكذلك 9 أشخاص من أعضاء الطاقم، إضافة إلى 10 أفراد من عائلة المريض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا والمنحدر من الصين، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

جدير بالذكر أنه نظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس، الذي وصل إلى أكثر من 120 دولة، صنفت المنظمة هذا التفشي، يوم 11 مارس، وباء عالميا، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 156798 إصابة، بينها 5839 وفاة و75937 حالة شفاء.