محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 200 حالة.
يأتي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
وأضاف نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد، ولكنه طمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.
وأوضح نتنياهو أن الحكومة ستستخدم التدابير التي يتم استخدامها عادة لمراقبة الإرهاب لتتبع انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل إلى 200 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.