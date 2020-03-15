ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل إلى 200 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 200 حالة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وأضاف نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد، ولكنه طمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.

وأوضح نتنياهو أن الحكومة ستستخدم التدابير التي يتم استخدامها عادة لمراقبة الإرهاب لتتبع انتشار الفيروس.