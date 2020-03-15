ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 112 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 112 حالة.

وأشارت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي الى أن ‫الإصابات الجديدة بفيروس كورونا⁩ والمعلن عنها في الكويت اليوم تعود جميعها لمواطنين كويتيين احد قادم من إيران و 3 مواطنين قادمين

من بريطانيا و3 مواطنين مخالطين للقادمين من بريطانيا ومواطن قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

يأتي ذلك فيما يواصل مركز الفحص الجديد في ارض المعارض اجراء فحص فيروس كورونا للوافدين من قاطني محافظة الفروانية والقادمين منذ يوم 27 فبراير

من سوريا ومصر ولبنان لليوم الثاني على التوالي. ويعقد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد حاليا اجتماعا وزير الصحة د.باسل الصباح وقياديي الوزارة فيما يخص أخر مستجدات فيروس كورونا. وكانت الحكومة الكويتية اتخذت خلال الساعات الماضية عددا من الإجراءات المشددة في إطار خطتها للتعامل مع فيروس كورونا وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بإغلاق كافة الصالونات النسائية والرجالية ومراكز الترفيه والتسليه الخاصة بالأطفال واستثناء المراكز الغذائية .