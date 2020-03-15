تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أوزبكستان

أفادت وزارة الصحة الأوزبكستانية، صباح اليوم الأحد، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 34 مليون نسمة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفيروس تم رصده لدى مواطن أوزبكستاني عاد مؤخرا من فرنسا، مشددة على أن الأجهزة المعنية تتخذ حاليا الإجراءاتالضرورية لمنع انتشار المرض في البلاد.
وأشارت إلى أنه تم فرض رقابة طبية على 48 راكبا وصلوا مع المصاب على متن طائرة قدمت من باريس، وكذلك 9 أشخاص من أعضاء الطاقم، إضافة إلى 10 أفراد من عائلة المريض.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا والمنحدر من الصين، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.
ونظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس، الذي وصل إلى أكثر من 120 دولة، صنفت المنظمة هذا التفشي، يوم 11 مارس، وباء عالميا، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 156798 إصابة، بينها 5839 وفاة و75937 حالة شفاء.
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