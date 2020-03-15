كوريا الجنوبية ترصد 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والأوبئة، عن تسجييل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصًا

توفي منهم 75، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتدل هذه الأرقام الأخيرة على تراجع عدد حالات الإصابات الجديدة بعد تسجيل 107

حالات يوم السبت.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 61.9% مقابل 38.1% للرجال.

ووصل عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس إلى 248647 شخصًا، بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ222728 شخصًا سلبية، فيما ينتظر 17940 شخصًا نتائجهم.