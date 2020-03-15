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السعودية تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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 أعلنت عن تسجيلها 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للمصابين الـ 100 شخص، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 أكدت وزارة الصحة مساء أمس السبت أن 12 من هذه الحالات سجلت في العاصمة الرياض، بمن فيهم ثلاثة مواطنين ومقيم

أمريكي كانوا مخالطين لمصابين آخرين أعلن عنهم سابقا، إضافة إلى ثلاثة مواطنين قدموا من بريطانيا وأربعة مواطنين قدموا من فرنسا، علاوة على مقيم فرنسي وصل من وطنه عن طريق الإمارات.

كما سجلت ثلاث إصابات بالوباء

في محافظة القطيف، وهم مواطن كان مخالطا لمصاب آخر أعلن عنه سابقا، ومواطنان آخران قدما من إيطاليا وإيران.

أما بخصوص المصابين الآخرين فهما مواطنة في جدة، ومواطن في الأحساء وصلا من إيران.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 103 حالات، وقد تعافى واحد من هؤلاء المصابين، فيما لا يزال الآخرون قيد العزل الصحي.

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