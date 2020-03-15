بسبب “كورونا”..الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق

قررت الكويت، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.

وفي إطار الحد من تفشي فيروس كورونا اتخذ مجلس الوزراء الكويتي حزمة من القرارات تهدف إلى الحد من التجمعات قدر الإمكان، وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم فقد تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء مراكز التسوق الخاصة بالمواد التموينية، كذلك إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال وإغلاق كافة الصالونات النسائية والرجالية.

إلى ذلك أوصى مجلس الوزراء بالالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر في طوابير الانتظار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح: “نرجو الابتعاد عن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تؤثر على نجاح إجراءات مكافحته”.

وأضاف “نهيب بمواطنينا وقف التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.