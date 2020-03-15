مقرب من خامنئي: كورونا “حرب بيولوجية” ضد إيران

عادت مجدداً “نظرية المؤامرة” إلى صفوف المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي. فعلى الرغم من رفض مساعد وزير الصحة الإيراني، رضا ملك زاده، تلك النظرية القائلة إن تفشي فیروس کورونا أتى في سياق “حرب بيولوجية”، أعاد علي رضا بناهيان، رجل الدين المقرب من المرشد الحديث مجدداً عن حرب بيولوجية.

وقال في تصريحات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد: “كورونا حرب بيولوجية، ضد البشرية وتيار المقاومة” في إشارة إلى استهدف محور إيران وحلفائها في المنطقة.

“الولايات المتحدة نفسها تضررت”

يأتي هذا على الرغم من أن مساعد وزير الصحة الإيراني، نفى أن يكون تفشي فیروس کورونا في سياق “حرب بيولوجية”، قائلاً: “وفقًا لتقديراتنا، لیس الأمر کذلك”. وتابع موضحاً خلال مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة “الولايات المتحدة نفسها تضررت من الفيروس”.

يذكر أن المرشد الإيراني، تحدث بدوره الخميس الماضي عن إمكانية أن يكون “هجومًا بيولوجيا” على إيران، أدى إلى تفشي الفيروس.

كما ألمح إلى وجود أدلة على هجوم بيولوجي، قائلاً بالتالي :”إجراءات القوات المسلحة الإيرانية يمكن أن تكون أيضًا تدريبًا دفاعيًا بيولوجيًا وتعزيزا للقوة الوطنية”.

لكن خامنئي لم يشر إلی تفاصیل تلك الأدلة، ولم يوضح كيف تعرضت لهذه الحرب البيولوجية كل من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.