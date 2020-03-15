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ريال مدريد يستهدف ضم نجم ليفربول

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب الإسباني، زين الدين زيدان، يستهدف التعاقد مع نجم الإنجليزي، ساديو ماني، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تألق ماني في آخر موسمين مع الريدز أبهر زيدان، وجعله الهدف الأول للميرينغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، تواصلوا بالفعل مع ممثلي ماني، وأبلغوهم برغبة النادي في ضمه.

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وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي، يثق في قدرته على إغراء النجم السنغالي بالانتقال إلى "سانتياغو بيرنابيو"، وخوض تحدٍ جديد.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن قيمة صفقة ماني، ستتراوح بين 130 و140 مليون إسترليني.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت جناح ليفربول، بالانتقال إلى صفوف الميرينغي خلال آخر موسمين.

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