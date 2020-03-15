شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يغلق العاصمة الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

أقام الآلاف من القوات الحكومة نقاط تفتيش حول العاصمة الفلبينية من أجل بدء إغلاق مانيلا لمدة شهر بهدف وقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويقوم رجال الشرطة والجنود وأفراد خفر السواحل بفحص درجات الحرارة وبطاقات الهوية للأشخاص الذين يمرون من العشرات من" نقاط التفتيش" حول العاصمة مانيلا، التي شهدت تسجيل معظم حالات الإصابة بالفيروس حتى الان.

كما تم وضع قواعد اجتماعية صارمة في المنطقة التي تضم 16 مدينة وبلدية ويبلغ تعداد سكانها نحو 13 مليون نسمة. وتشمل هذه القواعد إلغاء قداديس وخفض ساعات عمل المراكز التجارية وفرض قيود على حركة الركاب في المركبات العامة.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 111 حالة إصابة بالفيروس حتى ليلة أمس السبت وثمان حالات وفاة.