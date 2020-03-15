القارة الوحيدة التي لا وجود لفيروس كورونا فيها

أصيب ما يقرب من 150 ألف شخص في العالم بفيروس COVID-19 .

والقارة الوحيدة التي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بها حتى الآن هي القارة القطبية الجنوبية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية للبحوث.

وبحسب الجامعة التي تجمع بيانات حول حالات الإصابة، حتى امس السبت في العالم كشفت 149293 حالة في أكثر من 120 دولة.

ويمكن ملاحظة أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية، على الخريطة التفاعلية التي وضعتها الجامعة، يعيش عدة آلاف من الناس في هذه القارة.

هؤلاء هم موظفي المحطات القطبية.

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وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.