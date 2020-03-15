'النسور الزاعقة' في طريقها للعراق

ذكرت وكالة روسية، ان قوة من "النسور الزاعقة" الاميركية في طريقها للعراق.

ونقلت سبوتنك عن مصدر أمني قوله إن "قوات الفرقة 101 الأمريكية الهجومية الجوية الوحيدة في العالم، في طريقها إلى العراق، لتبادل المواقع في إحدى المقار العسكرية العراقية، بالتزامن مع التصعيد بالصواريخ".

وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عناصر الفرقة 101 الأمريكية المحمولة جوا ستصل إلى القاعدة، في تبادل أماكن مع شركة أمنية".

وأضاف المصدر، أن "قوات المشاة البحرية (المارينز) الأمريكية، موجودة في القاعدة الجوية -التي شدد على عدم ذكر اسمها تحسبا لأي قصف صاروخي قد يستهدفها- لتنضم لها الفرقة 101 القادمة حتما من إحدى قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج".

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النسور الزاعقة

الفرقة 101 المحمولة جوا، هي الفرقة الهجومية الجوية الوحيدة في العالم، والتي لها القدرة على نشر الآلاف من القوات بسرعة على مسافات بعيدة.



وتعرف فرقة 101، باسم النسور الزاعقة، واستخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد العراق إبان عملية "عاصفة الصحراء" أو ما تعرف بـ"معركة الخليج الثانية"، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي وصول الفرقة الأمريكية، إلى العراق، بعد ساعات من استهداف قاعدة التاجي العسكرية التي تضم القوات العراقية، وبعثة التحالف الدولي، شمالي العاصمة بغداد، بـ33 صاروخا نوع كاتيوشا، تسببت بإصابة اثنين من منتسبي الدفاع الجوي العراقي، بجروح خطرة وحالتهم حرجة حسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.