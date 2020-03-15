- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 برنامج أممي رئيسي في اليمن مهدد بالتوقف بسبب الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
حذّر مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، من أن 30 برنامجاً رئيساً مهدداً بالتوقف في اليمن، مشدداً على ضرورة معالجة العملة الوطنية.
وقال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته بشأن اليمن، أن أكثر من 30 برنامجاً رئيساً في اليمن، ستتوقف في أبريل، إذا لم يتم الحصول على تمويل.
وأضاف راميش راجاسينغام، أن الريال اليمني يعاني من أزمة، حيث تصل قيمة الدولار في الجنوب بمبلغ 650 ريالاً، وفي صنعاء 600، لافتاً إلى أن هناك نزاعاً بين الأطراف بشأن اختلاف وتضارب نسب تحويل الريال، وثمة انهيار لقيمة الريال.
وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة المضي قدماً صوب السلام، عبر فتح مطار صنعاء الدولي، الذي سيعطي للأشخاص أملاً بأن الحوار السياسي سيتغلب على الحرب، مؤكداً أن الحل السياسي كفيل بحل الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 برنامج أممي رئيسي في اليمن مهدد بالتوقف بسبب الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.