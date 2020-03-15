رجوي تطالب بإنقاذ المعتقلين في سجون نظام إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن عدم الإفراج عن السجناء في ظل تفشي كورونا جريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها خامنئي، داعية المجتمع الدولي لإنقاذ السجناء.



وتابعت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: "التحرك العاجل من الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، لإنقاذ حياة السجناء أمر ضروري للغاية".

وأضافت أن تدخل العالم أمر ضروري أكثر من أي وقت آخر للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في سجون النظام، بسبب تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير.

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ودعت رجوي منظمة الصحة العالمية إلى الإشراف على الوضع المزري للكادر الطبي في إيران، الذي يعمل جاهداً لعلاج ضحايا الفيروس، في ظل أوضاع مزرية.

وتعتبر إيران إحدى الدول الأكثر تأثراً بالمرض في العالم، وأعلنت وزارة الصحة، السبت، 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.

وتعد إيران بين أسوأ بؤر الفيروس خارج الصين؛ حيث ظهر المرض في ديسمبر/كانون الأول.

وسجلت إيران نسبة عالية من الوفيات والإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث كان من بين الضحايا مسؤولون ونواب برلمان، ما دفع الدول المجاورة إلى إجلاء رعاياها منها وإغلاق المعابر البينية خشية انتشار الفيروس، لا سيما بعد اكتشاف حالات إصابة من العائدين من تلك البلاد.