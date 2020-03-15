شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظهور نتيجة فحص ترامب الخاص بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أظهرت نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لنشرة طبية صادرة عن طبيب الرئيس.

Advertisements وجاء فحص ترامب بعد لقائه عدد من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس. وقالت رسالة من طبيب ترامب نشرها البيت الأبيض مساء أمس السبت "تلقيت هذا المساء تأكيدًا أن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية"

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