اخبار العالم

ظهور نتيجة فحص ترامب الخاص بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظهور نتيجة فحص ترامب الخاص بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

ظهور نتيجة فحص ترامب الخاص بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لنشرة طبية صادرة عن طبيب الرئيس.

Advertisements

 

وجاء فحص ترامب بعد لقائه عدد من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس.

 

وقالت رسالة من طبيب ترامب نشرها البيت الأبيض مساء أمس السبت "تلقيت هذا المساء تأكيدًا أن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نتيجة فحص ترامب الخاص بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا